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Son dakika: Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran terörist Duzyer Kurdi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
AFRİN'DE ŞEHİTLERİN CENAZESİNİ KAÇIRAN TERÖRİST YAKALANDI

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran 'lı terörist ’ni 'de jandarmanın takibi sonucu yakalandığını duyurdu.

'nin Afrin şehrinde şehitlerin cenazesini kaçıran 'lı terörist , Suriye'de jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'in Racu bölgesi Ömeruşağı köyünün kuzeyinde bulunan Dizör Tepe'de, PYD/YPG terör örgütü ile çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu.

Şehit cenazelerinin teröristler tarafından bir traktör römorkuna konularak kaçırıldığı görüntüler, terör örgütüne ait kanallarda yayımlandı.



Fotoğrafta Şehit Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta (sağda) ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı (solda)

Bunun ardından jandarmanın oluşturduğu özel ekibin başlattığı soruşturmada, Afrin'in Racu bölgesinde bu olaya karıştığı tespit edilen 11 terörist yakalandı.

Teröristlerin ifadeleri doğrultusunda, şehit cenazelerini traktör römorkunda taşıyan teröristin PKK/KCK-PYD/YPG'nin Afrin-Racu sözde sorumlusu "Zeynel" kod adlı teröristin yanındaki Duzyer Kurdi olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin takibi sonucu terörist Duzyer Kurdi, Suriye'nin Racu bölgesi Mamaluşağı köyünde yakalandı.

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