Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın, Arena City'de ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
Çiftlik Bank'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ortaya çıktı. Sık sık ünlü eğlence merkezi Arena City'ye gittiği öğrenildi.
Çiftlik Bank'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, Kiev'de ortaya çıktı. Sık sık ünlü eğlence merkezi Arena City'ye gittiği anlaşıldı.
RESTORAN ALIP EV AÇMIŞ
Mehmet Aydın'ın izine Ukrayna'da rastlandı. Kiev'deki Arena City'de mağdurlarla karşılaştı. Ama yine kaçtı. Tosuncuk'un sevgilileri adına restoran açıp ev aldığı vurgulandı.
ET SATIYOR
Takvim Gazetesi'nin yaptığı habere göre; paravan şirketlerle döner büfelerine et sattığı iddiası da ortaya atıldı.
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