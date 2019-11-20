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Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın, Arena City'de ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
TOSUNCUK, ARENA CİTY'DE ORTAYA ÇIKTI

'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan , 'nın başkenti Kiev'de ortaya çıktı. Sık sık ünlü eğlence merkezi 'ye gittiği öğrenildi.

'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan , Kiev'de ortaya çıktı. Sık sık ünlü eğlence merkezi 'ye gittiği anlaşıldı.

RESTORAN ALIP EV AÇMIŞ

Mehmet Aydın'ın izine 'da rastlandı. Kiev'deki Arena City'de mağdurlarla karşılaştı. Ama yine kaçtı. Tosuncuk'un sevgilileri adına restoran açıp ev aldığı vurgulandı.

ET SATIYOR

Takvim Gazetesi'nin yaptığı habere göre; paravan şirketlerle döner büfelerine et sattığı iddiası da ortaya atıldı.

Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın Kiev’de ÇİFTLİK BANK FİRARİSİ MEHMET AYDIN KİEV’DE

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