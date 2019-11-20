Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yalanını yüzüne çarptı! Bin liranın altında emekli maaşı yok
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanını yüzüne vurdu. Erdoğan, “Türkiye'de bin liranın altında emekli maaşı yok. Ama Kılıçdaroğlu 'Bin liranın altında emekli maaşı alan 847 bin kişi var' diye göz göre göre yalan söylüyor. Hakikati çarpıtıyor. Şark kurnazlığı yaparak hak sahipleri arasında paylaştırılan ölüm aylıklarını, her biri ayrı emekli maaşıymış gibi anlatıyor” dedi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında muhalefetin yalanını sert bir dille eleştirdi.
ANA SINIFINA ANLATIR GİBİ...
Erdoğan, "Tıpkı ana sınıfı öğrencisine anlatır gibi tekrarlıyorum, bin liranın altında emekli maaşı alan yok. Kemal Kılıçdaroğlu SGK Genel Müdürlüğü döneminde kalmış olabilir. Hangi taklayı atarlarsa atsınlar milletimiz yüzde 25'in üzerine çıkarmıyor. Buna rağmen ders çıkartıp mertçe siyaset yapmaya yönelmiyorlar" dedi.
2002'DE EN DÜŞÜK SSK EMEKLİSİ AYLIĞI ...
AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de bin TL'nin altında emekli maaşı kalmadığı gibi iki bayramda 1000'er TL ikramiye uygulaması başlatıldı. 2002'de en düşük SSK emeklisi aylığı 257 liraydı.
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