‘Amerika’nın Sesi’'nden skandal haber! Türkiye aleyhinde algı operasyonu

Türkiye emperyalist güçlerin kirli tezgahlarını bozdukça Türkiye’yi hedef almaya devam ediyorlar. Son olarak Amerikalı VOA "Amerika’nın Sesi", dünyada gerçekleştirilen protestoları skandal ifadelerle haberleştirdi. Dünyadaki protestoları “Dünyanın ve Türkiye’nin 4 bir yanında sokaklar gösteriler ve protestolarla çalkalanıyor.” ifadeleriyle duyuran Amerika’nın Sesi, Türkiye’de de protestolar varmış gibi göstererek algı operasyonuna soyundu.

Türkiye'nin harekatın öncesinde ve sonrasında gösterdiği kararlı duruş sahada ve masada kazanılan zaferler ile sonuçlandı. Türkiye'nin hamleleriyle Amerika ve Batı'nın Suriye oyunu bozuldu. Batı medyası bu operasyonun ardından algı oyunlarını ve manipülasyonlarını daha da artırarak Türkiye'yi hedef aldı.





TÜRKİYE'DE PROTESTO VARMIŞ GİBİ G��STERDİLER



Amerikalı VOA (Amerika'nın Sesi) dünyada gerçekleştirilen protestoları skandal ifadelerle haberleştirdi. Dünyadaki protestoları "Dünyanın ve Türkiye'nin 4 bir yanında sokaklar gösteriler ve protestolarla çalkalanıyor." İfadeleriyle skandal bir habere imza attı.







HABERDE YANGIN YERİNE DÖNEN FRANSA'NIN 'F'Sİ YOK



Amerikalı VOA haber metninde kullandığı, "Dünyanın ve Türkiye'nin 4 bir yanında sokaklar gösteriler ve protestolarla çalkalanıyor. Halen Hong Kong, Lübnan, Irak, İran, Hindistan ve Gürcistan'da halk sokaklarda çeşitli nedenlerle protesto gösterileri düzenliyor ve güvenlik güçleriyle çatışıyor." ifadeleriyle dünyada gerçekleştirilen protestoları Türkiye'de de varmış gibi gösterme girişiminde bulunurken Fransa'da Sarı Yeleklilerin sokakları yangın yerine çevirmesini ise görmezden geldi.