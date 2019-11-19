300 kilometre hız yapan yeni YHT'ler hizmete girecek! Varış süreleri kısalacak

Saatte 300 kilometre hız yapılabilen yeni YHT, şubatta hizmete girecek. İki yıl içinde bu seriden 12 adet gelecek. 22 bin olan yolcu sayısı 40 bine çıkacak. Ankara-İstanbul arası süre 30 dakika daha kısalacak.

Siemens'e sipariş edilen 12 YHT setinden ilki, 22 Kasım'da Türkiye'ye doğru yola çıkacak. Yaklaşık bir hafta sürecek yolculuğun ardından Ankara'ya ulaşması beklenen tren seti, test sürüşlerinin ardından 1 Şubat 2020'de hizmete alınacak.

TCDD BAŞKANI KONUŞTU

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı "Vatandaşlarımıza konforlu seyahatler sağlayacak YHT seti, son teknolojiye göre üretildi. Yüzde 90'ı geri dönüştürülebilir malzemeden yapıldı. Tren setinde, beş Türk firması tarafından üretilen sekiz yerli parça kullanıldı. İki engelli sandalye bağlama yeri bulunuyor. Görme engelli yolcular için de, Braille alfabesi ile hazırlanan bilgilendirme yazıları bulunuyor. Engelli rampası ve asansörü de yer alıyor" diye konuştu.

SÜRE KISALACAK



Yazıcı, saatte 300 kilometre hız yapılabilen 8 vagondan oluşan trenin, 483 yolcu kapasitesinin bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Business bölümü 2 artı 1 oturma düzeninde, toplam 45 yolcu kapasiteli. Otuz iki yolcu kapasiteli restoranda sıcak ve soğuk yemek ile içecek satışı yapılacak. Kesintisiz internet erişimi olan trenimizde priz de yer alıyor. İkincisinin aralık ayında teslim edilmesi planlanan tren setlerinin tamamının hizmete alınmasıyla birlikte, 22 bin olan günlük YHT yolcu sayısı, 2020'de yaklaşık 30 bin, 2021'de ise 40 bin civarına ulaşacak. Set sayılarının artmasıyla, ekspres seferler düzenleyeceğiz. Bu surette Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul ekspres seferlerindeki süre 30 dakika azalacak."