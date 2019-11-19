19 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

7 sivilin şehit olduğu Kulp iddianamesi kabul edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2019
KULP İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

'ın Kulp ilçesindeki 7 kişinin şehit edildiği terör saldırısı hakkındaki Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame kabul edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen 7 sivilin şehit olduğu 10 sivilin de yaralandığı olaya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıklar hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, olaydan bir gün önce Kulp Belediyesi ekiplerince bölgede yol çalışması yapıldığı tespit edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 12 Eylül'de terör örgütü PKK mensupları, odun kesmeye giden işçilerin bindiği araca el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlemiş, olayda 7 sivil şehit olmuş, 10 sivil de yaralanmıştı. Olayın ardından HDP'li eski Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, HDP İlçe Başkanı Mehmet Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş, Mehmet Emin Ay ve Fatma Ay tutuklanmıştı. 5'i tutuklu 7 sanık ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede tutuklu sanıklar eski Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, HDP İlçe Başkanı Mehmet Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş, Mehmet Emin Ay ve Fatma Ay ile tutuksuz sanıklar Y.Ç. ve Ü.F.'nin, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, tasarlayarak öldürmek, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak veya el değiştirmek, terör örgütü propagandası yapmak ile suç ve suçluyu övmek suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, patlama sonrası 1 metre derinliğinde 2 buçuk çarpı 1 buçuk metre ebatlarında çukur oluştuğu, hazırlanan patlayıcının uzaktan radyo frekans komutalı olarak hazırlandığı belirtilerek, söz konusu bölgede patlamadan bir gün önce Kulp Belediyesince yol çalışmasının yapıldığının tespit edildiği bildirildi.

Davanın ilk duruşmasının aralık ayında yapılacağı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN