Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 19.11.2019
MSB: "Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi."detaylar gelecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Cumhurbaşkanlığından medyaya 'siyanür' uyarısı
- YPG/PKK'dan sivillere kalleş saldırı!
- FETÖ'nün "Hawala" sistemi deşifre oldu
- Kemal Kılıçdaroğlu yine rezil oldu
- Erdoğan'a yazılan mektuba siyanür incelemesi!
- A Haber’den dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama
- S-400'ler ne zaman aktif hale gelecek?
- Kabine Toplantısı sonrası kritik açıklamalar
- YPG Tel Abyad'da okulu havanla vurdu
- Kılıçdaroğlu vatandaşın aklı ile resmen dalga geçti!
Daha Fazla Gör
- Kemal Kılıçdaroğlu 'EYT' konusunda vatandaşın aklı ile resmen dalga geçti!
- SON DAKİKA: FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe
- Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan mektuba siyanür incelemesi! Ekipler harekete geçti...
- WhatsApp'tan skandal! Filistinli gazetecilerin hesaplarını engelledi
- 81 ilde 'Duman 8' operasyonu: 109 gözaltı
- Son dakika: Muharrem Karayol hakkında FETÖ'den hapis cezası
- Tunç Soyer'in KKTC skandalı sonrası bir skandal da Atila Sertel'den! "Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu..."
- Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan flaş personel alımı açıklaması
- Son dakika: HDP'li Mahmut Toğrul'un istinaf başvurusu reddedildi!
- Son dakika: Isparta'da bıçaklanan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel öldü!
- Eğer TBMM'de kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak!
- İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şırnak'ta MİT ve TSK'dan PKK'ya kritik operasyon