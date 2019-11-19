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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2019
IRAK'IN KUZEYİNDE 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB: "Pençe-3 Harekatı kapsamında 'ın Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi."

detaylar gelecek...

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