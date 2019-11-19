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Son Dakika: Hollandalı 2 terörist sınır dışı edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2019
SON DAKİKA: HOLLANDALI 2 TERÖRİST SINIR DIŞI EDİLDİ

Son dakika! İçişleri Bakanlığı: uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi.

detaylar gelecek...

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