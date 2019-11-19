AK Parti, karşılık çeke hapis cezası ve öğrenci kredisi faizleri için harekete geçti
AK Parti'nin gündeminde çok önemli iki konu bulunmakta...Halktaki beklentileri her zaman takip eden halkın sorunlarını çözmek için siyaset üreten AK Parti, yine çok sayıda esnafı mağdur eden karşılıksız çeke hapis cezasına farklı bir formül bulunması ve üniversite öğrencilerine verilen kredilerin faizlerine ilişkin bir düzenleme yapılması için harekete geçti.
AK Parti kurmaylarının yaptığı toplantıda, kamuoyunda oluşan iki beklenti masaya yatırıldı. İlk olarak "karşılıksız çekler sebebiyle hapis cezasına maruz kalan işletme sahiplerinin mağduriyeti" gündeme geldi. Kurmaylar "Adam ödeme güçlüğüne düşmüş, hapse girmiş. İçeride hiç ödeyemez. Daha zora düşer. Hapis cezası yerine, başka yaptırım lazım. Kamuoyundaki beklentiye kayıtsız kalamayız" görüşünde birleşti. Çeki karşılıksız çıkana bin 500 güne kadar para cezası veriliyor. Bu da ödenmezse çek sahibi, 3 yıla kadar hapis ile karşı karş��ya kalıyor.
KREDİ BORÇLARI İKİ KATINA ÇIKIYOR
Bir diğer konu da üniversite döneminde öğrenim kredisi çeken öğrencilerin borçları oldu. İşe girinceye kadar bu borca faiz işliyor. Borç, bazı kişilerde iki katı aşmış durumda...Bunu ödeyemeyen öğrencilerin sayısının 5 milyona ulaştığı, 280 bin mezun hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtiliyor.
İSTİŞARELER SÜRÜYOR KARAR VERİLMEDİ
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; her iki konuda da çalışma yapılıp yapılmayacağına henüz karar verilmedi. Çekte hapis cezasının kaldırılmasının, ceza infaz indirimlerini öngören pakete girebileceği belirtiliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarına uygulanan faizlerle ilgili ise yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığı, bunun için idari bir karar alınmasının yeterli olduğu ifade ediliyor.
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