Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan mutabakat açıklaması

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Rusya'yı mutabakatın gereğini yapması konusunda uyardı. Çavuşoğlu, "Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya ve ABD ile yapılan mutabakat hakkında açıklama geldi.

Çavuşoğlu, "ABD ve Rusya mutabakat gereğini yapmadı. Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız." açıklamasında bulunurken, "İsrail'in desteklediği Fransa'nın başını çektiği bazı ülkeler terör devleti kurmak istedi. Biz bunu bozduk." dedi.



"BAĞDADİ'NİN YAKIN ADAMINI YAKALAYIP IRAK'A VERDİK"



Çavuşoğlu, "Burada netice alamazsak tıpkı Amerika ile yaptığımız gibi yine gereğini yapacağız terör tehdidini mutlaka temizlememiz lazım. Bağdadi'nin yakın adamı İthavi'yi yakalayıp Irak'a verdik, Bağdadi'nin nerede olduğunu o gösterdi" açıklamasında bulundu.

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