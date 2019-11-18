Son dakika: Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması! Okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı
MEB, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.
MEB, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Aksaray'da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır." denildi.
MEB'DEN OLAYA İLİŞKİN DAHA ÖNCE DE ŞU AÇIKLAMA YAPILMIŞTI:
Milli Eğitim Bakanlığı, Asaray'da otizmli öğrencilerin veliler tarafından yuhalandığı iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yapmıştı.
Açıklamada, "Aksaray'da özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen veliler otizmli öğrencileri yuhaladı' başlıklı haberle medyaya yansıyan olayla ilgili Bakanlığımız müfettişleri tarafından inceleme- soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.
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