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Son dakika: Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması! Okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
AKSARAY'DA OTİZMLİ ÖĞRENCİLERİN YUHALANMASI OLAYINDA FLAŞ GELİŞME

, 'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.

, 'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Aksaray'da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır." denildi.

MEB'DEN OLAYA İLİŞKİN DAHA ÖNCE DE ŞU AÇIKLAMA YAPILMIŞTI:

Milli Eğitim Bakanlığı, Asaray'da otizmli öğrencilerin veliler tarafından yuhalandığı iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Aksaray'da özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen veliler otizmli öğrencileri yuhaladı' başlıklı haberle medyaya yansıyan olayla ilgili Bakanlığımız müfettişleri tarafından inceleme- soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı OTİZMLİ ÖĞRENCİLERİN YUHALANMASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI


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