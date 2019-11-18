Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 10 Kasım etkinliği açıklaması
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiği tespit edilmiştir. Etkinliğin icra edildiği okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır" açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, bazı okullarda günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiğinin tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Bakanlık Maarif Müfettişlerince titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine binaen, etkinliğin icra edildiği okulların müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle ve en kısa sürede tamamlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
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