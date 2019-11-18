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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 10 Kasım etkinliği açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN 10 KASIM ETKİNLİĞİ AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı, " Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiği tespit edilmiştir. Etkinliğin icra edildiği okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, bazı okullarda günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bakanlık Maarif Müfettişlerince titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine binaen, etkinliğin icra edildiği okulların müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle ve en kısa sürede tamamlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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