İstanbul'da vapur seferleri yeniden başladı
İstanbul'da şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri sis nedeniyle iptal edildi. İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, sürücülere de zor anlat yaşattı. Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı. Şehir hatları; Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Eminönü-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, tarifeli seferleri yeniden başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada "Yoğun sis nedeniyle boğazdaki tüm seferlerimiz yapılamamaktadır. Merkezi hatlarımızda seferlerimiz devam etmektedir." denildi.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞIYOR
İstanbul'da etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Kent genelinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, sürücüler trafikte zorluklarla karşılaşıyor.
SABİHA GÖKÇEN'DE SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı. Bu arada, sis dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bir süre aksayan seferler, ilerleyen saatlerde normale dönmüştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Aras Bulut İynemli'nin abisi ve ablası gündem oldu
- Yıldız Kenter hayatını kaybetti
- Sürücüler dikkat! Bunu yapan yandı
- Başkan'dan Yıldız Kenter için taziye mesajı
- Yerli otomobilin üretim yeri belli oldu
- Türkiye'den dünyaya DEAŞ ile mücadele mesajı
- Bursa'da 3.2 büyüklüğünde deprem
- Türkiye yeni dünya düzeninin kurucu aktörlerinden olacak
- Rum medyası şiddeti körüklüyor! "Rum tarafında her haneye bir silah düşüyor"
- Kılıçdaroğlu'ndan yabancı sermayeye ''gelmeyin'' mesajı
- Son dakika: Yıldız Kenter hayatını kaybetti
- Dışişleri Bakanlığından KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki
- AK Parti'li Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "EYT" açıklamasına sert eleştiri! "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu"
- İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...
- Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı
- Almanya'dan Fetullahçı Terör Örgütü'ne skandal destek!
- Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar: WhatsApp'tan fiyat belirleyenlere müsaade etmeyiz
- Son dakika: İstanbul Havalimanı anlaştı! İki uluslararası havalimanı ile...
- Bangladeş’te boru hattında patlama: 7 ölü, 22 yaralı
- Türkiye'den savunmada flaş "KERKES" adımı! İHA’lar GPS olmayan ortamda görev yapacak
- PKK'nın kalesine dönüşen Almanya'dan Selahattin Demirtaş'a cesaret ödülü!
- Başbakan Ersin Tatar’dan KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki!