İstanbul'da vapur seferleri yeniden başladı

İstanbul'da şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri sis nedeniyle iptal edildi. İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, sürücülere de zor anlat yaşattı. Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı. Şehir hatları; Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Eminönü-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, tarifeli seferleri yeniden başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada "Yoğun sis nedeniyle boğazdaki tüm seferlerimiz yapılamamaktadır. Merkezi hatlarımızda seferlerimiz devam etmektedir." denildi.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞIYOR

İstanbul'da etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Kent genelinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, sürücüler trafikte zorluklarla karşılaşıyor.

SABİHA GÖKÇEN'DE SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı. Bu arada, sis dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bir süre aksayan seferler, ilerleyen saatlerde normale dönmüştü.