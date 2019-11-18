Bursa'da 3.2 büyüklüğünde deprem | Son depremler
Giriş Tarihi: 18.11.2019
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremi 3.0, derinliğini ise 8.1 olarak kaydetti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bursa'da merkez üssü Osmangazi ilçesinde saat 02.23'te Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremi 3.0, derinliğini ise 8.1 olarak kaydetti.
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