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Bursa'da 3.2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2019
BURSA'DA 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

'nın merkez Osmangazi ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde meydana geldi. ve () ise depremi 3.0, derinliğini ise 8.1 olarak kaydetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () verilerine göre, 'da merkez üssü Osmangazi ilçesinde saat 02.23'te Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ve () ise depremi 3.0, derinliğini ise 8.1 olarak kaydetti.

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