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Bingöl’de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2019
BİNGÖL’DE TERÖRİSTLERE AİT SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

'ün Genç ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüte ait silah ve mühimmat ele geçirildi.Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada toprağa gömülü bidon içerisinde kalaşnikof tüfek, 31 fişek, 23 fünye, dürbün ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında terör örgütü 'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada toprağa gömülü bidon içerisinde kalaşnikof tüfek, 31 fişek, 23 fünye, dürbün ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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