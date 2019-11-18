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El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüşkün tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2019
EL KAİDE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ MEVLÜT CÜŞKÜN HAKKINDA FLAŞ KARAR

İstanbul'da Çarşamba günü yakalanan terör örgütü üyesi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri, üyesi ve turuncu kategoride yer alan 'ün, uzun süre Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunduktan sonra kaçak yollarla İstanbul'a geldiği istihbaratı üzerine çalışma başlatmış ve soruşturma kapsamında, Başakşehir'de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, Cüşkün'ü yakalamıştı.




İçişleri Bakanlığı tarafından 'Aranan teröristler' listesinde 'Turuncu' kategoride bulunan terör örgütü El Kaide üyesi Mevlüt Cüşkün, emniyetteki işlemlerinin ardından 16 Kasım'da adliyeye sevk edildi. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Cüşkün cezaevine gönderildi.

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