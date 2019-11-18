Türk ve Rus askerlerinin 8. ortak kara devriyesi yapıldı
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
Milli Savunma Bakanlığı, "Fırat'ın doğusunda Aynularap'ta Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 8'inci ortak kara devriyesi icra edildi" şeklinde bir açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı Türkiye ve Rusya'nın ortak devriyesi hakkında açıklamada bulundu.
Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki sekizinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Ayn el Arap bölgesinde icra edilen sekizinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İstanbul'da ‘hayati’ tehlike
- Vize tuzağı! Reklam bile vermişler
- Başörtülü kıza saldırmıştı! Hakkındaki gerçek ortaya çıktı
- Selman Gülen ile irtibatı vardı! Şimdi hesap zamanı
- "PKK bizi bunların hepsinden mahrum bıraktı"
- Bingöl’de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
- El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüşkün hakkında flaş karar
- AK Parti'de rekor üye sayısı!
- Eski Yargıtay üyesi Altan'a hapis cezası
- Türkiye'de bir ilk! Bakan test etti
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Başkan Erdoğan: Birileri petrol paylaşımının içinde! Bizim derdimiz insandır
- Son dakika: Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması! Okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı
- Son dakika: Yıldız Kenter hayatını kaybetti
- Dışişleri Bakanlığından KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki
- AK Parti'li Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "EYT" açıklamasına sert eleştiri! "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu"
- İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...
- Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı
- Almanya'dan Fetullahçı Terör Örgütü'ne skandal destek!
- Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar: WhatsApp'tan fiyat belirleyenlere müsaade etmeyiz
- Son dakika: İstanbul Havalimanı anlaştı! İki uluslararası havalimanı ile...
- Bangladeş’te boru hattında patlama: 7 ölü, 22 yaralı
- Türkiye'den savunmada flaş "KERKES" adımı! İHA’lar GPS olmayan ortamda görev yapacak