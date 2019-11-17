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Adana'da DEAŞ operasyonu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2019
ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU!

'da terör örgütü üyesi oldukları ve eylem hazırlığı yaptıkları iddia edilen uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı. 'nde sağlık kontrolleri yapılan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

'da terör örgütü üyesi oldukları ve eylem hazırlığı yaptıkları iddia edilen uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den 'ye giriş yapan ve eylem yapma hazırlığında oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şafak vakti özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı. 'nde sağlık kontrolleri yapılan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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