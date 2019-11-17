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Son dakika: Anıtkabir'de slogan atanlara küfreden Mehmet Avcı tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2019 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019
ANITKABİR'DE SLOGAN ATANLARA KÜFREDEN ŞAHIS TUTUKLANDI

Son dakika haberine göre dün adli kontrolle serbest kalmasının ardından yeniden yayınladığı videolar nedeniyle gözaltına alınarak bugün sabah adliyeye sevk edilen , çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün adli kontrolle serbest kalmasının ardından yeniden yayınladığı videolar nedeniyle gözaltına alınarak bugün sabah adliyeye sevk edilen , çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mehmet Avcı Kocaeli Sulh Ceza Hakimliğince TCK 216/1-Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme Suçundan tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında tezahüratta bulunan gençlere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve dün gözaltına alınan Mehmet Avcı'n��n emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı.

Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avcı'nın serbest bırakıldıktan sonra benzer yeni videolar yayınlaması ve eylemine devam etmesi nedeniyle yeniden gözaltına alımıştı.



YENİDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "15/11/2019 tarihinde facebook sosyal medya hesabından yayınladığı video nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mehmet Avcı' nın eyleminin TCK 216/2 maddesi kapsamında kaldığı değerlendirilmekle birlikte şüpheli ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş olup, atılı suç açısından ceza miktarı itibariyle tutuklama yasağı olduğundan haftada 7 gün imza ve yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Şüphelinin salıverildikten sonra benzer mahiyette bir bütün halinde TCK 216/1 Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Suçunu oluşturur mahiyette yeni videolar yayınlaması ve eylemine devam etmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 16/11/2019 tarihi itibariyle gözaltına alınmasına karar verilmiş ve şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

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