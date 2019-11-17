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Çanakkale'de ağaçlık alanda saklanan 98 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2019
ÇANAKKALE'DE 98 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI!

'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 98 düzensiz yakalandı.Afganistan uyruklu 98 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tuzla köyünde iki bölgeye düzenledikleri operasyonda ağaçlık alanda saklanan yabancı uyrukluları belirledi.

Afganistan uyruklu 98 düzensiz , işlemlerinin ardından teslim edildi.

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