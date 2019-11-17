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Türkiye'den dünyaya DEAŞ ile mücadele mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2019
TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA DEAŞ İLE MÜCADELE MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı, "" tehdidine yüzlerce kayıp vermiş bir ülke olarak , bu teröristler ilk ortaya çıktığından itibaren  onlarla tereddütsüz bir iradeyle arazide yüzleşmiş tek ülkedir." ifadeleriyle bir açıklama yaptı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;

"ARAZİDE YÜZLEŞEN TEK ÜLKEYİZ"

tehdidine yüzlerce kayıp vermiş bir ülke olarak , bu teröristler ilk ortaya çıktığından itibaren onlarla tereddütsüz bir iradeyle arazide yüzleşmiş tek ülkedir.

Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4000 'den fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise DEAŞ'lı ve ailesi yaklaşık 800 kişiyi serbest bırakmıştır.

Maksadı başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini bölgeden silip atmak olan olan Barış Pınarı Harekatı ve son dönemde DEAŞ'ın sözde lider kadrosuna yönelik yapılan operasyonlar da kararlığımızın bir göstergesidir.

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