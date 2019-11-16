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Suriye'nin kuzeyinde El Bab'da bombalı saldırı: Ölüler var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
SURİYE'NİN KUZEYİNDE BOMBALI SALDIRI: ÖLÜLER VAR!

Gelen son dakika haberine göre; 'nin kuzeyindeki ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti.

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