Suriye'nin kuzeyinde El Bab'da bombalı saldırı: Ölüler var
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
Gelen son dakika haberine göre; Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti.
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