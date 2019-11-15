Siirt merkezli 4 ilde 'Narko-Kıran 56' operasyonu: 47 gözaltı
Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen 'Narko-Kıran 56' operasyonunda 124,5 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 7'si kamu görevlisi olmak üzere 47 kişi gözaltına alındı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı Siirt merkezli, Diyarbakır, Batman ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı 'Narko-Kıran 56' operasyonu düzenlendi.
525 KOLLUK GÖREVLİSİ...
525 kolluk görevlisinin katıldığı operasyonlarda çok sayıda adreste ve arazide yapılan aramada yaklaşık 124,5 kilo uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, cam pipo, kova, enjektör, ruhsatsız tabanca, 16 tabanca fişeği ve 46 cep telefonu ele geçirildi.
4 İLDE 47 GÖZALTI! KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR
Malzemelere el koyulurken, 4 şehirde 7'si kamu görevlisi toplam 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemleri sürürken, adreslerinde bulunamayan 5 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.
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