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Siirt merkezli 4 ilde 'Narko-Kıran 56' operasyonu: 47 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
4 İLDE BASKIN! TAM 124 KİLO...

merkezli 4 ilde düzenlenen 'Narko-Kıran 56' operasyonunda 124,5 kilo ele geçirilirken, 7'si kamu görevlisi olmak üzere 47 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siirt merkezli, , ve 'de belirlenen adreslere eş zamanlı 'Narko-Kıran 56' operasyonu düzenlendi.

525 KOLLUK GÖREVLİSİ...

525 kolluk görevlisinin katıldığı operasyonlarda çok sayıda adreste ve arazide yapılan aramada yaklaşık 124,5 kilo , 16 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, cam pipo, kova, enjektör, ruhsatsız tabanca, 16 tabanca fişeği ve 46 cep telefonu ele geçirildi.

4 İLDE 47 GÖZALTI! KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR

Malzemelere el koyulurken, 4 şehirde 7'si kamu görevlisi toplam 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemleri sürürken, adreslerinde bulunamayan 5 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

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