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15.11.2019

Beyoğlu'nda bina duvarı çöktü! Bir kişi enkaz altında kaldı

İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar oluşan Ayhan Işık Sokak'taki tarihi binanın yıkımına karar verilmişti. Binanın yıkımına geçtiğimiz hafta başlandı. Bugün de yapılan çalışmalar sırasında duvarda kısmi çökme meydana geldi.

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