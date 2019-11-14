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YPG'ye tıbbı cihaz verdiği iddia edilen firma ile ilgili soruşturma başlatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
BAKAN AÇIKLADI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Son dakika haberi: , -PYD’ye verdiği iddia edilen Ankara’daki firma ile ilgili, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

, Ankara'da bir firmanın, terör örgütü PKK'ya tıbbi cihazlar gönderdiği iddiasına yönelik Türkiye İlaç ve Kurumu (Titck) tarafından 2 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, Ankara'nın İskitler semtindeki bir firmanın, PYD/ terör örgütüne tıbbi cihaz gönderdiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İKİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Sağlık Bakanı Koca, "Cihazlarla ilgili Titck kurumumuz var. Titck kurumu bu iddialarla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi. Bize gelen herhangi bir durum yok. İdari bir soruşturma başlatıldı. Bununla ilgili bulgularımızı güvenlik birimlerimize veriyor olacağız. Daha fazla bilgi vermem, soruşturmanın selameti açısından doğru olmaz." diye konuştu.

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