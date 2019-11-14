YPG'ye tıbbı cihaz verdiği iddia edilen firma ile ilgili soruşturma başlatıldı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, YPG-PYD’ye tıbbi cihaz verdiği iddia edilen Ankara’daki firma ile ilgili, soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da bir firmanın, terör örgütü PKK'ya tıbbi cihazlar gönderdiği iddiasına yönelik Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (Titck) tarafından 2 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, Ankara'nın İskitler semtindeki bir firmanın, PYD/YPG terör örgütüne tıbbi cihaz gönderdiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
İKİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Sağlık Bakanı Koca, "Cihazlarla ilgili Titck kurumumuz var. Titck kurumu bu iddialarla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi. Bize gelen herhangi bir durum yok. İdari bir soruşturma başlatıldı. Bununla ilgili bulgularımızı güvenlik birimlerimize veriyor olacağız. Daha fazla bilgi vermem, soruşturmanın selameti açısından doğru olmaz." diye konuştu.
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