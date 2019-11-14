Milli Savunma Bakanlığı: Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
Giriş Tarihi: 14.11.2019
Milli Savunma Bakanlığıdan, "TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı." açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada "TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı." ifadelerine yer verdi.
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