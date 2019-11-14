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Milli Savunma Bakanlığı: Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019
BAKANLIKTAN FOTOĞRAFLI AÇIKLAMA: KURTARILDILAR

Milli Savunma Bakanlığıdan, "TCG Tuzla karakol gemimiz, 'nde 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı." açıklaması yapıldı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada "TCG Tuzla karakol gemimiz, 'nde 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı." ifadelerine yer verdi.




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