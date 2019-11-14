Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist öldürüldü
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
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