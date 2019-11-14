Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında, İzlanda ile berabere kalarak gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Futbol Takımını tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, "Euro2020Yolunda" etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Türkiye'm" ifadesini kullandı.

İletisinde Türk bayrağı paylaşan Erdoğan "Tebrikler Türkiye. Teşekkürler Milli Takım." ifadelerine de yer verdi

Öte yandan maç sonunda yayınca kuruluşa açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ABD seyahatinin hemen sonrasında maçı izlemeye geldiğini belirterek, "Gerçekten uzun, yorucu bir yolculuk ama her şeyden önce milli maçımızı özellikle izleyelim istedik. Bu anı beraber yaşayalım istedik" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GENÇ DİNAMİK BİR TAKIMIMIZ VAR"

Milli takımın önünde Andorra maçı olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Şu anda Fransa ile yarışıyoruz, onların da Arnavutluk'la maçı var. Bu akşam öyle ya da böyle bir puanı aldık. Bununla birlikte Fransa maçı ne olur onu bilemiyoruz. Onlarınki geç başlıyor. Çok genç, dinamik bir takımımız var. Gerek defansta, gerek ofansif olarak da ani olarak gayet güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası haline gelebiliyor. Ben başta tabii ki Şenol hocamızı ve teknik kadroyu kutluyorum. Sporcularımızı kutluyorum. Federasyonumuzun başkanını ve yönetimini tebrik ediyorum. Son maçı da kazanıp, yolumuza devam edelim diyorum" diyerek sözlerini noktaladı.