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Bakan Albayrak'tan A Milli Takım'a tebrik mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN A MİLLİ TAKIM'A TEBRİK MESAJI

A , H Grubu 9. hafta maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, şampiyonaya katılmayı garantiledi. Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımla A 'ı kutladı.

A , H Grubu 9. hafta maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, şampiyonaya katılmayı garantiledi. Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımla A 'ı tebrik etti.

Bakan Albayrak'tan A Milli Takım'a tebrik mesajı BAKAN ALBAYRAK'TAN A MİLLİ TAKIM'A TEBRİK MESAJI

"GURUR DUYUYORUZ"

Bakan Albayrak,"A Milli Futbol Takımımızın, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmasında emeği geçen tüm futbolcularımızı ve teknik kadromuzu yürekten kutluyor, Avrupa futboluna gerçeğini kabul ettiren Milli Takımımızla gurur duyuyoruz. Yolunuz açık olsun. #EURO2020Yolunda" ifadelerine yer verdi.

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