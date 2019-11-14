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Ahmet Altan’ın tahliye talebine ret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019
AHMET ALTAN’A ŞOK!

’nün medya yapılanması davasında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni ’ın avukatları yeniden tutuklama kararına itiraz etti. Ancak itirazı değerlendiren 28. bu talebi reddetti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasına ilişkin 26. 'nde geçtiğimiz günlerde görülen davada karar açıklanmış, mahkeme heyeti 'Silahlı bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan 'a 10 yıl 6 ay ve 'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti. Heyet, tutuksuz sanık 'ın beraatına hükmetmişti. Mahkeme heyeti, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine karar vermişti. Karar ardından Ilıcak ve Altan cezaevinden çıkmıştı.

6 KASIM GÜNÜ İTİRAZ ETMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 10 yıl 6 ay 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan ceza alan Ahmet Altan'ın tahliyesine yönelik mahkeme kararına 6 Kasım günü itiraz etmişti. Tahliyeye yapılan itiraz İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmiş, mahkeme heyeti oy birliği ile savcılığın itirazını kabul ederek Ahmet Altan hakkında verilen tahliye kararını kaldırmıştı. Bu karar ardından Altan hakkında yakalama kararı çıkarılmış gözaltına alınması ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TUTUKLULUK HALİ KESİNLEŞMİŞ OLDU

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Altan'ın avukatları, Altan hakkında İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen karara itiraz etti. Dilekçede Altan'ın yeniden tahliye edilmesi talep edildi. Sabah'ın haberine göre; talebi değerlendiren İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi ise avukatların bu talebini reddetti.Kararda 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının yerinde olduğu belirtildi. Bu karar ile birlikte Ahmet Altan'ın tutukluluk hali kesinleşmiş oldu.

Ahmet Altan hakkında önemli gelişme! AHMET ALTAN HAKKINDA ÖNEMLİ GELİŞME!
Ahmet Altan hakkında yeniden tutuklama kararı neden çıktı? AHMET ALTAN HAKKINDA YENİDEN TUTUKLAMA KARARI NEDEN ÇIKTI?

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