Eski İngiliz ajanı Mesurier'in cenazesi ailesine teslim edildi
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
İstanbul Beyoğlu'nda ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi eşi be konsolosluk çalışanlarına teslim edildi.
İstanbul Beyoğlu'nda ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi eşi be konsolosluk çalışanlarına teslim edildi.
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