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Eski İngiliz ajanı Mesurier'in cenazesi ailesine teslim edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
ESKİ İNGİLİZ AJANININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME!

Beyoğlu'nda ölü bulunan istihbarat subayı 'in cenazesi eşi be konsolosluk çalışanlarına teslim edildi.

Beyoğlu'nda ölü bulunan istihbarat subayı 'in cenazesi eşi be konsolosluk çalışanlarına teslim edildi.

Eski İngiliz ajanı Mesurier'in cenazesi ailesine teslim edildi ESKİ İNGİLİZ AJANI MESURİER'İN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

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