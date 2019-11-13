Resulayn'da Mehmetçikten duygulandıran görüntü! Atatürk'ün sözleriyle paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'da bulunan Türk askerinin yaşlı bir kadının elini öptüğü anın fotoğrafını paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Türkiye'nin güney sırınılarında kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı ve hem masada hem sahada adete destan yazdığı Barış Pınarı Harekatıyla terörden temizlenen Resulayn'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Dün Mehmetçik'in çocuklarla top oynadığı muhteşem karelerden sonra bugün yine bölgeden duygu dolu bir görüntü geldi.

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Milli Savunma Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin yaşlı kadına saygısını gösteren fotoğraf ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ordusunun kahraman askerleri için söylediği "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir." ifadelerine yer verildi.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Milli Savunma Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Paylaşımn altına yapılan yorumlarda Mehmetçik'in şefkatine dikkat çekildi.