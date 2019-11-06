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06.11.2019

Danıştay'dan Ayasofya için emsal karar! Yeniden ibadete açılacak mı?

Danıştay, 1945'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen İstanbul’daki Kariye Camii ile ilgili tarihi bir karara imza attı. Karara göre, cami asli fonksiyonu dışında kullanılamaz. Kariye'nin 74 yıl sonra yeniden cami olmasının önünü açan karar sürekli tartışma konusu olan Ayasofya için de emsal olacak.

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