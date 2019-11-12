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Milli Savunma Bakanlığı: SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
BAKANLIK: SAS TİMLERİMİZ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

, "Terör örgütü /’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.

, "Terör örgütü /'nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.

Bakanlık ayrıca bombalı düzeneğe ilişkin videoyu da paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı: SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: SAS TİMLERİMİZ TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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