Milli Savunma Bakanlığı: SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.
Bakanlık ayrıca bombalı düzeneğe ilişkin videoyu da paylaştı.
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