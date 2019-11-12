Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı var
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
11 KİŞİ YAKALANDI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilerden 11'inin yakalandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.
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