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Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
DÜĞMEYE BASILDI! POLİS 16 KİŞİNİN PEŞİNDE

Cumhuriyet Başsavcılığının 'ye yönelik soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturması kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

11 KİŞİ YAKALANDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilerden 11'inin yakalandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.

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