İstanbul’da barajların doluluk oranı alarm veriyor
İstanbul’da barajlarının doluluk oranı yüzde 39’a düştü. Kentin su kaynağı olarak en önemli barajlarından biri olan Alibeyköy Barajı’nda ise bu oran yüzde 33’e kadar geriledi. Son 6 yılın en düşük su seviyesine inen Alibeyköy Barajı havadan görüntülendi.
İstanbul'da kurak ayların geçirilmesi nedeniyle barajlardaki su oranı azaldı. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 39,83'e düştü. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan olan Alibeyköy Barajı'nda önceki yıllara göre su seviyesinde önemli derecede azalma oldu.
YÜZDE 33,18'E GERİLEDİ
Son 6 yılın en düşük seviyesini gören, geçen yıl Kasım ayı itibariyle doluluk oranı 49,07 olarak ölçülen Alibeyköy Barajı'nda bu yıl aynı tarihte doluluk oranı yüzde 33,18'e geriledi.
YÜZDE 8'LİK BİR AZALMA
İstanbul genelinde geçen yıl Kasım ayında barajların doluluk oranı yüzde 47,80 olurken, bu yıl aynı tarihte yüzde 39,83'e kadar düştü. Geçen yıl aynı dönemle doluluk oranında yüzde 8'lik bir azalma olan Alibeyköy Barajı havadan görüntülendi.
YÜZDE 39,83'E KADAR DÜŞTÜ
İSKİ verilerine göre, İstanbul'daki barajların genel doluluk oranının 11 Kasım itibariyle yüzde 39,83 seviyesinde olduğu görüldü. İstanbul'daki barajların son doluluk oranları ise Ömerli:36.08, Sazlıdere:39.20, Büyükçekmece:40.42, Alibeyköy: 33.18, Terkos:58.04, Darlık:46.28, Istrancalar: 37.50 şeklinde ölçüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Az önce paylaşıldı! Muhteşem kareler
- Erdoğan'ın ziyareti öncesi skandal görüntü!
- Erdoğan sevgisi! Birbirleriyle yarıştılar
- İngiliz ajanın ölümüyle ilgili o ülkeye şok suçlama!
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ABD ziyareti öncesi kritik açıklamalar
- Erdoğan'ın avukatı: Kılıçdaroğlu tazminat ödeyecek!
- Bakan açıkladı: Önemli bir başarıya imza attık
- 1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru o ilimizin oldu
- YPG safında dikkat çeken isim!
- Bakanlık son durumu açıkladı: Komandolarımız...
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Önemli bir başarıya imza attık
- Milli Savunma Bakanlığı: Komandolarımız 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirdi
- Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni güç! 10 'Korkut' teslimatı gerçekleşti
- İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Le Mesurier ile ilgili Rusya'ya suçlama
- Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici: 1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru Çorum'un!
- Aksaray'da korkunç olay! Arkadaşının başına demir sopayla vurarak öldürdü
- YPG safında Alman sniper'ı! Kod adı: Sidar
- Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan öğretmenlere tren bileti ve kargo indirimi müjdesi
- Milli Savunma Bakanlığı: SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi
- O illere YHT müjdesi! Yüksek hızlı tren (YHT) hangi illeri kapsayacak?
- Başkan Erdoğan "Gezicilere" sert çıkmıştı! İşte Türkiye’nin 'yeşil' dönüşümü...
- Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki ailelerden Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye hediye