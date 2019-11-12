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12.11.2019

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Kışkırtmalara rağmen devam ediyor!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Rusya ile Soçi mutabakatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde süren Türkiye-Rusya ortak devriyelerine ilişkin Twitter'dan yeni bir açıklama yaptı. Rusya ile 5. ortak devriyeye vurgu yapılan Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor." denildi. Haberin ayrıntılarını A Haber muhabiri aktardı.

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