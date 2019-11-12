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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2019
ZEHİR TACİRLERİNE ŞAFAK OPERASYONU

 Emniyeti'ne bağlı narkotik ekipleri 'de satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekât ekiplerinin de desteğiyle, 'de satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi. Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere, sabah saatlerinde teker teker girildi. Operasyon yapılan yerlerden biri de Başakşehir Güvercintepe Mahallesi oldu. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, adreslerde aramalar yapıldı. Arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

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