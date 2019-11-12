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9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
YAŞ: 9! SABIKA KAYDI AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Maltepe'de 9 yaşındaki çocuğun yapılan incelemede tam 397 suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G., savcılık talimatıyla  Aile, Çalışma ve Bakanlığı'na bağlı gözlem evine götürüldü.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri, ilçede son zamanlarda yaşanan kapkaç, yankesicilik, iş yerinden ve araçtan hırsızlık olaylarının artış göstermesinden sonra çalışma başlattı.

9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN 397 SUÇ KAYDI ÇIKTI

397 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayları gerçekleştirdiğini belirlediği B.G'yi gözaltına aldı. 9 yaşındaki B.G.'nin hırsızlık, kapkaç ve yankesicilik suçlarından toplam 397 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

GÖZLEM EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G., savcılık talimatıyla Aile, Çalışma ve Bakanlığı'na bağlı gözlem evine götürüldü.

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