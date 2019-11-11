AK Parti'li Kandemir açıkladı: Önümüzdeki günlerde görev değişiklikleri olabilir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre süreci öncesinde partide görev değişiklikleri olabileceğini söyledi. Kandemir, "Yeni bir tazelenme ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde görev değişiklikleri olacak. Bir kısım istifalar olacak. Bulundukları görevlerden istifa edip başka görevler alacaklar." diye konuştu.
AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den geldi. Kongrenin kendileri için "muhasebe" dönemi olduğunu söyleyen Kandemir, şunları kaydetti:
"Bu kongre diğerlerinden farklı. Seçimlerin bize söyledikleri var. Yeni bir tazelenme ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde görev değişiklikleri olacak. Bir kısım istifalar olacak.Bazı arkadaşlarımız bulundukları görevlerden istifa edip başka görevler alacaklar. Bu büyük ailede kuşkusuz görev değişiklikleri olacak. Yeni ekip ve arkadaşları göreceğiz AK Parti vitrininde."
"YENİLENME" SÜRECİ
Kandemir, gerçekleşecek istifaların da "yenilenme" süreci kapsamında değerlendirilmesi ve altında başka neden aranmaması gerektiğinin altını çizdi.
BÜYÜK KONGRE 2021 YILINDA YAPILACAK
NTV'nin haberine göre; AK Parti kadrolarındaki kadın sayısının da artacağını belirten Erkan Kandemir, büyük kongrenin de planlandığı gibi 2021 yılında yapılacağını kaydetti.
KONGRE SÜRECİ
26 Nisan 2020'ye kadar 970 ilçe kongresinin tamamlanması öngörülüyor. 1 Haziran 2020'de başlayacak il kongrelerinin ise 27 Eylül 2020'ye kadar tamamlanması planlanıyor.
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