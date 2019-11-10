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10.11.2019

Son dakika: YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı! Alçak saldırı ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Terör örgütü YPG/PKK Tel Abyad'da yine sivilleri hedef aldı. Milli Savunma Bakanlığı, "PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu. Olay yerinden ilk görüntüler...

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