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10.11.2019
Son dakika: YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı! Alçak saldırı ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi... Terör örgütü YPG/PKK Tel Abyad'da yine sivilleri hedef aldı. Milli Savunma Bakanlığı, "PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu. Olay yerinden ilk görüntüler...
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