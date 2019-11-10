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Samsun Çarşamba'da feci kaza! Cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz ağır yaralı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2019 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
SAMSUN ÇARŞAMBA'DA FECİ KAZA!

'un Çarşamba ilçesinde cumhuriyet savcısı 'ın kullandığı cip ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Terme'den yönüne giden, Samsun Adliyesinde görevli cumhuriyet savcısı 'ın kullandığı 06 NS 891 plakalı cip ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 NE 1076 plakalı otomobil, Namazlı mevkisinde çarptı.

Çarpmanın ardından alev alan cipte sıkışan Yılmaz'ın küçük kızı hayatını kaybetti.

Kazada, cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu her iki araçtaki 8 kişi yaralandı.

Öte yandan anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun Çarşamba'da feci kaza! Cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz ağır yaralı SAMSUN ÇARŞAMBA'DA FECİ KAZA! CUMHURİYET SAVCISI ÜMİT YILMAZ AĞIR YARALI

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