10 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Atatürk Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da anıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2019
ATATÜRK MALEZYA'DA ANILDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da törenle anıldı.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı'nın ev sahipliğinde, büyükelçilikte düzenlenen törene, elçilik çalışanları ile Malezya'daki Türk misyon temsilcileri ve bazı Türk vatandaşları katıldı.

Selamlama konuşmasını yapan Büyükelçi Kavakcı, Atatürk'ü saygıyla yad ettiğini kaydetti.

Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Askeri Ataşe Albay Özer Çalışkan, Atatürk'ün yakın Türk tarihindeki önemini vurgulayarak, bağımsızlık mücadelesinin, dünya milletlerine örnek olduğunu belirtti.

Programın sonunda, Atatürk'ün hayatının önemli dönüm noktalarını anlatan 5 dakikalık bir video gösterimi sunuldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN