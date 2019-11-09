YÖK Atlas verileri güncellendi! YÖK Atlas nedir, nasıl kullanılır?
YÖK tarafından, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas, güncellendi. YÖK Atlas’ı bugüne kadar 22 milyon 710 bin kişi kullandı. Birçok bilgiye erişilebilen YÖK Atlas robotunda yapılan değişiklikler sonrası, "YÖK Atlas nedir? YÖK Atlas nasıl kullanılır?" sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunduğu YÖK Atlas güncellenerek erişime açıldı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 10 Mart 2016'da 'https://yokatlas.yok.gov.tr' internet adresinden hizmete sunulan YÖK Atlas, tercih dönemlerinde üniversite adayları ve onlara rehberlik hizmeti veren eğitimciler tarafından yoğun şekilde kullanıldı. Adayların üniversite ve bölüm tercihlerini yaparken daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen ve onlara kariyer rehberliği hizmeti sunan YÖK Atlas, bugüne kadar 22 milyon 710 bin kişi tarafından kullanıldı. İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete giren YÖK Atlas, 2017, 2018 ve 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemlerinde de başvurulan önemli bilgi ve rehberlik kaynaklarından oldu. YÖK Atlas'ı, 2016, 2017, 2018 ve 2019'un tercih dönemlerinde 7 milyon 91 bin kişi kullandı.
2019-YKS TERCİH DÖNEMİNDE İKİ YENİ MODÜL EKLENDİ
YÖK Atlas'a 2019-YKS tercih döneminde 'Meslek Atlası' ve 'Tercih Listesi' adlı iki yeni modül eklendi. 'Meslek Atlası'nda, ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan devlet, vakıf ve KKTC üniversiteleri ile yabancı üniversitelerin lisans ve önlisans programları ve ilgili meslek bazında geçen yılın kontenjanları, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detayları yer aldı. Tercih Listesi modülüyle kullanıcılara basit bir üyelik adımının ardından 2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan programlardan en fazla 50'sini tercih listelerine ekleme imkânı sunuldu. Böylece YÖK Atlas'ı tekrar kullanmak üzere sisteme giren kullanıcılar, aynı liste üzerinden işlemlerine devam edebilme imkanı buldu.
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