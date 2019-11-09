MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesine 8 taciz/saldırı gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı bölgesine havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı ve hem sahada hem masada tarih yazdığı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son 24 yaşanan gelişmeleri paylaştı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı bölgesine havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafında yapılan açıklama:
"TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirdi."
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