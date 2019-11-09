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Antalya'daki sır ölümlerle ilgili valilikten açıklama geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
SIR ÖLÜMLERLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

'da ikisi çocuk 4 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin Antalya Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı. Olayın olduğu bildirilen açıklamada olaya ilk müdahale eden (5) polis memuru ve çilingirin, tedbir amaçlı sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, bu gece saat 02.55 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesinde ikamet eden yakınlarından haber alamayan bir şahsın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, ilgili ekiplerin olay yerine intikal edilerek Cumhuriyet Savcısından alınan talimat gereği çilingir vasıtasıyla söz konusu ikamete girdiği bilgisi paylaşıldı.

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