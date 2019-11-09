Diyanet İşleri Başkanlığından "10 Kasım" mesajı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dar-ı bekaya irtihalinin 81. yılında saygı ve rahmetle anıyor; vatanımızı işgal etmek isteyen düşman güçlere karşı destansı bir mücadele ile istiklalini ve istikbalini koruyan aziz milletimizin her bir şehidini ve gazisini minnetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Allah'ın en güzel şekilde yarattığı ve üstün kabiliyetlerle donattığı insanın, dünyadaki varlık gayesi, alemlerin Rabbi'ne iman ederek yeryüzünün imar ve ıslahı için çalışmaktır. Elbette her canlı ölümlüdür ve tüm insanlar için kalıcı mekan ahiret yurdudur. Tarih boyunca bu inanç ve gaye ile ömrünü hak, hakikat, hürriyet, adalet, ezan, bayrak gibi mukaddes değerler uğrunda mücadele ederek ve iyilik yolunda çalışarak geçiren nice örnek ve önder insan gelip geçmiştir.
Bize düşen, onların milletimize emanet ettikleri ve insanlık için bıraktıkları güzel eserlere sahip çıkmaktır. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dar-ı bekaya irtihalinin 81. yılında saygı ve rahmetle anıyor; vatanımızı işgal etmek isteyen düşman güçlere karşı destansı bir mücadele ile istiklalini ve istikbalini koruyan aziz milletimizin her bir şehidini ve gazisini minnetle yad ediyoruz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!
- Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü
- İBB’deki skandal atamaya Murat Bardakçı’dan sert tepki
- PKK'nın 'tecavüz üssü' Kandil!
- Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi
- AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütleri, Suriye halkına ait kaynaklara el koydu
- Bu görüntünün bedeli ağır oldu
- Başkan Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nu kabul etti
- Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında flaş gelişme
- Kim Milyoner Olmak İster 842. yeni bölüm tek parça izle
- Kayserisporlu Emre Demir Süper Lig tarihine geçti
- Son dakika: İstanbul Başakşehir'de hareketli dakikalar! Polis aracını çaldı
- Son dakika: Ağrı'da PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
- İşte PKK'ya düzenlenen Kıran operasyonlarının bilançosu
- Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan Kanal İstanbul projesi açıklaması
- BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den kritik Suriye açıklaması
- Başkan Erdoğan'a Eyüp Sultan’da sevgi seli
- Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında karar! Fahri Kasırga kimdir?
- Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Türkiye olmadan milyonluk göç dalgası...
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş PKK'lı Karayılan açıklaması
- Başkan Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesinin cenaze törenine katıldı
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan "dörtlü zirve" açıklaması