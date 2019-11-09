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İstanbul'da narkotik ekiplerinden 10 adrese operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
10 ADRESE ŞOK BASKIN

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri Fatih'te sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kapsamında adreslerde yapılan aramalarda bir miktar ele geçirilirken, gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.

ekipleri Fatih'te sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

POLİS ARAMA YAPTI

Operasyon kapsamında içeri girilen dairede polis ekipleri arama yaptı. Aramalarda bir miktar ve bazı malzemeler bulundu. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜLER

Gözaltına altına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine götürüldü.

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