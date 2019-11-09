Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: İki yüzlülük yapılıyor!
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında, EİT Genel Sekreteri ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmasında ABD'nin skandal 1915 tasarısına tepki gösterdi ve "Çifte standart var, iki yüzlülük yapılıyor. Barış Pınarı Harekatı ile büyük oyunu bozduk. Rahatsızlık bundan. Yaptırımlarla bir yere varamazlar. Soykırım varsa Hocalı'da Ermeniler yaptı." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
ABD'NİN SURİYE'DEKİ TAVRI
oradaki petrol rezervleri için bulunduklarını da itiraf ediyorlar, açıkça söylüyorlar. Suriye'nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin hakkı yoktur. Buraya on binlerce km öteden gelip de 'Bu ülkenin petrol rezervlerini biz değerlendireceğiz' demek uluslararası hukuka karşıdır. Buralar Suriye halkınındır.
ABD'NİN SKANDAL 1915 TASARISI
Çifte standart var, iki yüzlülük yapılıyor. Barış Pınarı Harekatı ile büyük oyunu bozduk. Rahatsızlık bundan. Yaptırımlarla bir yere varamazlar. Soykırım varsa Hocalı'da Ermeniler yaptı. YPG/PKK Suriye'de etnik temizlik yaptı, buna neden göz yumdunuz?
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