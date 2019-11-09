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AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütleri, Suriye halkına ait kaynaklara el koydu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: TERÖR ÖRGÜTLERİ, SURİYE HALKINA AİT KAYNAKLARA EL KOYDU

Gelen son dakika haberine göre; , Twitter'da yaptığı açıklamada terör örgütlerinin halkına ait kaynaklara el koyduğunu söyledi.

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